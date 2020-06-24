Больше 70 предприятий Мурманской области примут участие во Всероссийской акции «Звон Победы»

Присоединиться к федеральной акции могут жители Мурманской области, предприятия и организации. Для этого нужно 24 июня ровно в 12.00 дать звуковой сигнал в знак приверженности Миру на всей земле.

Всероссийская акция «Звон Победы» стартует после Парада Победы в честь Защитников Отечества.

В полдень 24 июня 2020 года одновременно в течение 1 минуты раздадутся гудки транспортных средств - личных авто, общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудок прозвучит на заводах и фабриках, в шахтах и карьерах, буровых и портах, колокольный звон - в церквях и соборах.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, к акции присоединятся в областном центре, Печенгском, Ковдорском, Терском и Кольском районе, Кировске и Апатитах, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Полярных Зорях, Оленегорске, Мончегорске, ЗАТО Видяево, Кандалакшском районе. Гудок памяти раздастся на 71 предприятии региона