Больше 76 тысяч северян проголосовали за объекты будущего благоустройства

В Мурманской области продолжается Всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства. Уже больше 76 тысяч северян сделали свой выбор на платформе 51.gorodsreda.ru.

Всего на выбор в Кольском Заполярье предложен 61 объект или дизайн-проект, свой голос может отдать каждый житель, достигший возраста 14 лет.

Проголосовать помогут волонтеры: они работают в социально-значимых и посещаемых местах в каждом муниципалитете.

Объекты-победители получат приоритет на реализацию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, голосование продлится до 31 мая. Осталось не так много времени, чтобы принять участие в развитии своего города или посёлке.