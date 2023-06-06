Больше 85 тысяч северян проголосовали за объекты благоустройства в рамках Всероссийского онлайн – голосования

Подведены итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 апреля до 31 мая включительно. Мурманская область принимала в нем участие уже в третий раз, и в этом году больше 85 тысяч жителей Кольского Заполярья высказали свое мнение.

«В этом году мы зафиксировали рекорд – более 85 тысяч жителей Мурманской области сделали выбор и определили в своих муниципалитетах общественные территории, которые хотят изменить. Я благодарю северян за активную поддержку проекта, за желание сделать наш регион еще красивее, еще удобнее, ещё интереснее. И благодарю волонтёров, кто эти два месяца помогал в организации голосования. Именно инициатива жителей – двигатель развития любого региона. Ведь все яркие проекты, как «Поморская набережная» в Коле, «Кольский парк» или набережная «Город у Белого моря» в Кандалакше, начинались с предложений от активных жителей этих территорий, с их участия в голосовании», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним, в этом году в Мурманской области было предложено 61 объект или дизайн – проект в 17 муниципалитетах. Проекты – победители будут благоустроены в будущим в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

«Президентом поручено увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды – это Всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». И мы активно работаем над тем, чтобы данный инструмент был доступен, понятен и прост в использовании для любого гражданина», – сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Среди целей нацпроекта «Жильё и городская среда» – рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, Президентом России установлена национальная цель по улучшению городской среды в полтора раза к 2030 году. Именно поэтому в 2021 году впервые было запущено Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе, важной составляющей которого является непосредственное участие жителей страны – принять участие в голосовании и выбрать объект благоустройства может каждый россиянин старше 14 лет.

В 2021 году в голосовании приняло участие 9,7 млн человек по всей России. В 2022 году в голосовании приняло участие 10,7 млн человек. В 2023 - более 14 млн человек.