Больше 90% жителей Мурманской области старше 14 лет имеют учётную запись на портале «Госуслуги»

Более 552 тысяч государственных, муниципальных и иных услуг оказано жителям Мурманской области через МФЦ в 2023 году. Министр цифрового развития Мурманской области Елена Семёнова сообщила, что 32 тысячи из них были предоставлены на базе Центров цифровых компетенций, а 2 тысячи – в ходе выездного обслуживания.

«В прошлом году в МФЦ организовано предоставление 14 новых услуг. У родителей школьников младше 14 лет теперь есть возможность подать в электронном виде запрос на выдачу обучающимся Единой карты жителя Мурманской области, а также многодетные семьи имеют право обратиться в МФЦ с запросом на компенсацию расходов на оплату обучения детей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования», – сообщила министр.

Самыми востребованными у северян остаются услуги в сфере регистрационного, миграционного и паспортного учёта, услуги социальной сферы и услуги в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. Например, регистрационный учёт граждан по месту пребывания и по месту жительства или государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

Активно жители Мурманской области обращаются и за подтверждением своей учётной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.

«За 2023 год за данной услугой в МФЦ обратились более 30 тысяч граждан. В целом, уже 90,9% жителей региона старше 14 лет имеют учетную запись в ЕСИА. Наличие такой записи позволяет им самостоятельно получать услуги на портале госуслуг, в том числе и на площадках МФЦ в специально созданных Центрах цифровых компетенций», – подчеркнула Елена Семёнова.

Центры цифровых компетенций «МФЦифра» появились в отделениях МФЦ Кировска, Оленегорска, Ковдора и ЗАТО город Заозерск. Всего на территории Кольского Заполярья сейчас функционирует 13 таких центров.

«Центрами цифровых компетенций и секторами пользовательского сопровождения оказано более 32 тысяч услуг, проведён 191 обучающий семинар – в них приняли участие 578 северян. Помимо этого, для обеспечения клиентоориентированного подхода в 2023 году впервые для специалистов МФЦ была проведена серия тренингов «Клиентоориентированный сервис». В рамках занятий сотрудники обменивались опытом, помогали друг другу разрешить сложные ситуации в клиентском обслуживании и учились грамотно и эффективно взаимодействовать при конфликтных ситуациях с заявителями», – сообщила министр.

Подобная работа имеет положительное влияние. Министерством экономического развития Российской Федерации была дана оценка деятельности МФЦ за 2023 год – в итоге многофункциональные центры Мурманской области показали высокий уровень эффективности, набрав 99,5% в рейтинге за IV квартал. Эксперты оценивали МФЦ 85 российских регионов по нескольким показателям, в числе которых – предоставление оптимального перечня услуг, доступность информации, необходимой для получения услуг, предварительная запись, сервисность обслуживания.

«Важным критерием качественного оказания услуг населению является уровень удовлетворенности обслуживанием в МФЦ. В отделениях ежеквартально проводится анкетирование заявителей, анализ которого показал, что 99% опрошенных остались довольны обслуживанием специалиста, а в 90% случаев время ожидания не превышает 15 минут. Это анализ результатов опроса за год», – подчеркнула Елена Викторовна.

Комфорту в МФЦ уделяется особое внимание. В рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области в 2023 году была выполнена работа по ремонту отделений в Заполярном и в Ковдоре.

МФЦ в Заполярном осуществляет приём местных жителей в новом помещении с декабря прошлого года, а МФЦ в Ковдоре открыло свои двери в начале февраля.

«Начатый в ноябре 2023 года, ремонт здания МФЦ в Ковдоре тоже завершен. Выполнен и косметический ремонт Октябрьского отделения в Мурманске», – напомнила глава Минцифы.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области в августе 2023 года состоялось открытие МФЦ в Приморске. За помощь в его создании правительство Мурманской области и МФЦ региона были отмечены благодарственным письмом Министра экономического развития РФ Максима Решетникова в рамках Международной выставки – форума «Россия».

- Качественная работа МФЦ – важный фактор социального благополучия региона, - отметил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который принял участие в оперативном совещании в режиме ВКС. - В Заполярье эта система поступательно развивается. Появляются новые дополнительные услуги, и, что немаловажно, растёт спектр услуг, оказываемых в электронном формате, проводится ремонт и обновление помещений, открываются новые отделения, внедряются современные технологии, повышается квалификация сотрудников.

Спикер подчеркнул, что постоянное совершенствование системы многофункциональных центров в регионе даёт положительный эффект.

- Региональный парламент последовательно поддерживает все инициативы, направленные на развитие системы МФЦ. Наша общая цель: чтобы жители могли получить все необходимые им государственные или муниципальные услуги максимально быстро и удобно, - сказал он.

Фото: https://gov-murman.ru