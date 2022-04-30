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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 13:00

Больше четверти боевых машин Северного флота переведено на летний режим эксплуатации

В береговых частях Северного флота продолжается перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. Уже переведено около 30 процентов.

Перед началом проведения сезонных работ по обслуживанию техники для ее эксплуатации летом в подразделениях соединений армейского корпуса были организованы методические занятия, а также проведен инструктаж по требованиям безопасности при выполнении данных работ.

Перевод техники осуществляется в парковых зонах, где развернуты специализированные посты по обслуживанию аккумуляторных батарей, проверке работоспособности агрегатов, выполнению различных регулировок, замены масел, смазок и охлаждающих жидкостей. На каждой единице боевой техники проводится более 50 регламентных операций с использованием высококачественных смазок, масел и технических жидкостей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, завершающим этапом перевода вооружения и военной техники на летний режим станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в воинских частях формируют специальные комиссии, основная задача которых состоит в проверке готовности техники к ее применению летом.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12419224@egNews

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Анна
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Д.О Вернер
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катерина
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