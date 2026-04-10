Больше двух третей россиян уверены, что ответственность за будущую пенсию должно нести государство

При этом почти треть граждан (32%) признают, что у них просто нет свободных денег, чтобы откладывать на старость. Дополнительный фактор - недоверие к самой системе, следует из мартовского исследования Финансового университета.

Как пишут «Известия», меньше всего россияне готовы перечислять деньги негосударственным пенсионным фондам (НПФ) - их показатель ушёл в минус (-18 индексных пунктов). У страховых компаний ситуация немного лучше, но также отрицательная (-12,2 и.п.). В то же время наибольшее доверие вызывают государственные и корпоративные механизмы: Соцфонд (+12 п.п.) и программы от работодателей (+10 п.п.).

Причины недоверия комплексные. Согласно исследованию, людям предлагают копить на 10-15 лет вперёд, однако в условиях неопределенности это воспринимается скорее как риск, чем как стратегия.

Скепсис во многом подпитывается прошлым опытом, отмечают эксперты. Дополнительные сомнения внесла и заморозка накопительной части пенсий. Эксперты указывают и на ряд системных факторов, которые продолжают сдерживать интерес к накоплениям.

Так, нестабильность правил и слабая прозрачность пенсионной системы подрывают доверие к долгосрочным инструментам, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, из-за постоянных изменений частные фонды воспринимаются как сложные и непонятные структуры с неочевидной доходностью, тогда как Соцфонд ассоциируется с государственными гарантиями, а корпоративные программы - с большей управляемостью.

Кроме того, многие граждане просто не разбираются в механизмах работы пенсионных продуктов и не готовы планировать на десятилетия вперед, добавил он. В результате деньги «на будущее» воспринимаются как замороженные средства, а не как инвестиция.

Свою роль играет и фактор доходности. В ряде случаев результаты инвестирования НПФ не превосходили показатели государственной управляющей компании («ВЭБ.РФ»), использующей консервативные стратегии.

Наконец, сохраняется и культурная установка: многие россияне по-прежнему воспринимают пенсию как сферу ответственности государства. Такая модель уходит корнями в советский период, когда именно власти полностью обеспечивали выплаты, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

На практике россияне выбирают более привычные инструменты накоплений - вклады, наличные и недвижимость. Специализированные пенсионные программы страховщиков пока востребованы слабее.

В Банке России при этом отмечают рост интереса к долгосрочным инструментам. Регулятор связывает это с господдержкой, налоговыми льготами и защитой средств до 2,8 млн рублей. По прогнозу ЦБ, к концу 2026 года объём программы достигнет 1,5 трлн рублей. При этом доходность НПФ по таким продуктам держится на уровне около 20% годовых, что выше инфляции, сказали там.

По данным НАПФ, в России НПФ охватывают лишь около 8% населения, тогда как в Швеции - 99%, в Австралии, Швейцарии и Чили - более 70%, в США - около 68%. Пенсионные накопления россиян составляют лишь около 3% ВВП против более 160% в странах Европы и США.

