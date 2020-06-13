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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.20 07:30

Больше двухсот североморцев приняли участие в международном проекте «Сад памяти - сад жизни»

75 саженцев берёзы, черёмухи и рябины были высажены на площади Мужества. Это место для североморцев знаковое. Здесь установлен памятник, посвящённый воинам-североморцам. Как известно, в годы войны 48 тысяч наших моряков были награждены орденами и медалями, 85 стали героями Советского Союза. В памятные даты горожане приходят к мемориалу, чтобы поклонится морякам, отдавшим жизнь за Родину. Символично, что акция, приуроченная к юбилею Победы прошла именно в День России.

- Это замечательная акция, которая объединила всю Россию и дала возможность каждому посадить своё дерево и сделать этот мир зеленее, лучше, красивее. Наверное, не случайно мы сегодня сажаем деревья около знаковых мест – в надежде на то, что люди, которые приняли участие в акции, будут приходить, ухаживать за саженцами. Я знаю, что некоторые мои коллеги даже дали деревьям имена. Ещё один важный для нас, северян, момент – чем больше зелени, тем больше кислорода, - отметила руководитель Регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

- 75 лет Победы – значимая дата для страны. Хочется и о себе оставить память. Принято считать, что построить дом и посадить дерево – прерогатива мужчин, но я думаю, что знать, что в городе растёт дерево, посаженное собственноручно, это очень приятно. Очень бы хотелось, чтобы этот сад сохранился, чтобы люди бережно относились к нему, - рассказала директор Централизованной библиотечной системы Североморска Ольга Ефименко.

В условиях действующих ограничительных мер, акция прошла при соблюдении всех санитарных требований. Североморцы держали социальную дистанцию и использовали маски и перчатки. Впрочем, это не помешало мероприятию стать по-настоящему массовым. В высадке деревьев сегодня приняло участие больше 200 горожан.

Акцию в Североморске поддержало региональное министерство экологии и природных ресурсов. Гости флотской столицы высоко оценили организацию мероприятия.

- В вашем городе поразила высокая организованность и желание принять участие в акции целыми семьями, дружно. То, с каким настроением жители пришли сегодня на мероприятие и как активно включились в процесс, с любовью – меня приятно поразило, - поделилась впечатлением ведущий специалист Министерства экологии и природных ресурсов региона Анна Светкина.

Североморцы, как и жители всей России, внесли свой вклад в общее дело. Память о погибших в годы Великой Отечественной войны будет жить во флотской столице.

 

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