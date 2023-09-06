Больше красок заполярным городам: в Мурманской области назовут лучшие муниципалитеты по озеленению пространств

В Мурманской области в муниципалитетах ежегодно проводятся работы по озеленению. Палисадники, клумбы, газоны, малые архитектурные формы, скверы, парки, общественные пространства – ежегодно в регионе высаживаются миллионы цветущих растений, которые призваны радовать граждан и гостей Кольского Заполярья.

По инициативе губернатора Андрея Чибиса в этом году решено провести конкурс на лучший реализованный проект по озеленению городских пространств. Предусмотрено четыре номинации: лучшее озеленение территорий учреждений социальной сферы; лучшее озеленение общественных территорий; лучшее креативное озеленение; лучшее озеленение въездных стел и круговых перекрестков.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в каждой номинации будет определено три призовых места. Муниципалитет-победители получат дополнительное финансирование на работы по озеленению своих населённых пунктов в 2024 году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/