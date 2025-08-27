Больше полисов ДМС, матпомощи и льготных путевок, меньше беспроцентных ссуд и доплат к отпускам — что изменилось в компенсационных пакетах за полгода

В первом полугодии текущего года работодатели наращивали объём медицинских льгот, чаще предоставляли матпомощь и льготные путевки сотрудникам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Наиболее распространенной составляющей компенсационных пакетов является корпоративное обучение (54% компаний), что, с одной стороны, подчеркивает ценность квалифицированных специалистов, а с другой, свидетельствует о кадровом голоде, когда предприятия нанимают минимально подходящих людей и затем обучают их специфике работы. Этот тот случай, когда составляющая компенсационных пакетов одинаково сильно нужна и работникам, и работодателям. В каждой второй компании в систему C&B входят корпоративные мероприятия и подарки к праздничным датам. Материальную помощь сегодня предоставляют 45% работодателей.

Компенсацию мобильной связи и интернета гарантируют в каждой третьей компании. В каждой четвертой организации персонал имеет возможность приобретать продукцию и услуги с корпоративной скидкой. Компенсация расходов на питание действует также в каждой четвертой компании.

Полис ДМС предоставляют работникам 23% нанимателей. 18% компаний организуют доставку персонала на работу корпоративным транспортом, 11% оплачивают проездные на общественный транспорт. Каждая шестая компания компенсирует расходы на аренду жилья (16%), каждая восьмая — предоставляет несколько дней отпуска сверх положенных по ТК РФ (12%).

С декабря 2024 года выросла готовность бизнеса оказывать персоналу прямую финансовую поддержку: о наличии такой составляющей компенсационных пакетов как матпомощь стали рассказывать чаще (+9 процентных пунктов). Рост показывают и льготы, связанные со здоровьем и отдыхом: полис ДМС, льготные путевки и организованное питание (плюс по 5 п.п.), оплата фитнеса (+3 п.п.). В то же время беспроцентные ссуды стали выдавать реже (минус 6 п.п.), что, скорее всего, связано с высокой стоимостью заёмных средств для самих работодателей. Снизилась доля компаний, предлагающих доплаты к отпускным выплатам (-4 п.п.).

Время проведения опроса: 4—20 августа 2025 года.