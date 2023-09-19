Больше половины абитуриентов региона выбрали изучение технических наук и инженерного дела

Об этом вчера на оперативном совещании доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, приёмная кампания на программы среднего профессионального образования в Мурманской области показала, что из более 4 тысяч бюджетных мест около половины выделено для абитуриентов, выбравших инженерное дело, технологии и технические науки, почти четверть – для изучения наук об обществе, 15% занимают здравоохранение и медицинские науки. Контрольные цифры приёма на последние в этом году увеличены на 70 бюджетных мест, также выделено 25 мест на обучение по новой программе «Лабораторная диагностика». На подготовку будущих педагогов выделено 160 бюджетных мест.

«В этом году в колледжах на четыре тысячи бюджетных мест было подано более 8,5 тысячи заявлений, все места заняты в Мурманском и Кольском медицинских колледжах, Мурманском педагогическом колледже, Мурманском колледже экономики и информационных технологий, Кольском транспортном колледже, Мурманском технологическом колледже сервиса, Мурманском кооперативном техникуме, во всех колледжах в структуре Мурманского арктического университета. Для приёма по программам федерального проекта «Профессионалитет», гарантирующего студентам практику на производстве и трудоустройство после выпуска, в 10 колледжах региона было выделено 530 бюджетных мест. При наличии свободных мест приём документов продолжается до 25 ноября, это важно для выпускников школ, которые сдают экзамены в дополнительный период», – отметила министр.

Выпускники 11-х классов поступали в Мурманский арктический университет, в котором сохранены все направления и специальности МАГУ и МГТУ. Создание объединенного вуза, конкурентоспособного на уровне страны, было одной из задач плана «На Севере – жить». В Мурманский арктический университет подано около 4 тысяч заявлений, на сегодняшний день 1835 абитуриентов стали студентами, курсантами, магистрантами. Все бюджетные места на первый курс 2023/24 года закрыты.

Безусловный лидер среди абитуриентов – специальность «Лечебное дело» с конкурсом 10 человек на место. Также в числе наиболее востребованных журналистика – 8 человек на место, нефтегазовое дело и лингвистика - 7 человек на место, информатика и вычислительная техника – 6 человек на место, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.