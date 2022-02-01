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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.22 14:15

Больше половины опрошенных мурманчан считают, что найти работу по профессии крайне сложно

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что 58% жителей Мурманской области уверены, что им достаточно сложно найти новую работу по профессии.

Средний уровень ощущения сложности поиска новой работы в ближайшие 3 месяца у россиян составляет -0,30 пункта. Хуже настроения только у соискателей из Москвы и Московской области, которые набрали -0,33 пункта. Интересно, что жители регионов СЗФО и в том числе из Мурманской области оказались лидерами по ощущению уверенности в скором трудоустройстве, но при этом не в трудоустройстве по профессии/специальности (подробно на диаграмме 1).

В частности, 40% опрошенных мурманчан, ищущих сейчас работу, не верят в успешное трудоустройство в ближайшее время. Противоположного мнения придерживаются чуть больше респондентов: 48% местных соискателей верят, что их шансы на трудоустройство в любой сфере в ближайшие три месяца достаточно высоки, 13% затруднились ответить.

Также важен вопрос трудоустройства по специальности и здесь опрос hh.ru показал менее оптимистичные ожидания у соискателей. Так, больше половины жителей региона (58%) считают, что найти работу по их профессии/специальности достаточно сложно. Не видят проблем в том, чтобы найти работу по профессии лишь 20% местных жителей, совершенно никаких проблем с трудоустройством по профессии не видят лишь 10% жителей Мурманской области.

В разрезе профессиональных сферы: сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают работники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы и работники НКО. Относительно других легче найти работу представителям сферы продаж, строителям и рабочему персоналу (подробно на диаграмме 2).

 

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