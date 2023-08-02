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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.23 12:00

Больше половины опрошенных мурманчан в целом готовы работать по вахте

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, готовы ли жителей Мурманской области работать вахтовым методом и при каких обстоятельствах переключатся с основной работы на вахту.

Вахтовая готовность

Опрос hh.ru показывает, что 70% опрошенных соискателей и работающих граждан в Мурманской области в целом готовы рассматривать предложения о вахтовой работе. Из них, 9% в любом случае при поиске работы просматривает вахтовые вакансии и взвешивает их ценность. Ещё 38% местных жителей готовы попробовать вахту, если работодатель предложит интересную работу. 10% опрошенных в целом не против вахтовой работы, но только если компанию-работодателя порекомендуют знакомые и друзья. Также 13% готовы пойти работать по вахте, но только в исключительных обстоятельствах и, если вообще не будет работы, в том регионе, где живут граждане.

С другой стороны, 30% местных жителей заявили, что ни при каких обстоятельствах работать по вахте не будут. Чаще других настроены против вахты молодые работники от 18 до 24 лет (отрицательно ответили сразу 47% респондентов). А вот если получат интересное рабочее предложение готовы стать вахтовиком почти каждый второй (47%) опрошенный респондент в возрасте от 45 до 54 лет.

В разрезе регионов больше других заинтересованы в вахтовом методе работы жители Дальнего Востока (сразу 74% опрошенных готовы рассмотреть такие предложения о работе), Сибири (76%) и Юга России (71%). А вот реже других интересуются вахтой жители Урала (59%).

«Со стороны работодателей мы также видим рост спроса на вахтовиков. Так, в июле российские работодатели разместили более 116 000 вахтовых вакансий. Если сравнивать с летом прошлого года, мы видим, что спрос на вахтовиков в целом по стране вырос на 121%. В регионах СЗФО есть и более серьёзные всплески спроса. Так, в Ленобласти спрос на вахтовых работников в июле 2023 по сравнению с тем же месяцев в 2022 вырос на 207%, в Калининградской области вахтовиков стали искать на 179% чаще, в Псковской области рост вахтовых вакансий +165%, в Новгородской области +124%. Есть потребность в вахтовиках и в Петербурге (+110% новых рабочих мест по сравнению в прошлым годом), в Карелии (+107%), в Коми (+100%), в Мурманской области (+77%), в Архангельской области (+51%)», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Рейтинг самых интересных вахтовых вакансий:

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