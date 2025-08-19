Больше половины россиян вложились бы в своего работодателя

Каждый третий (35%) купит акции, если будут свободные деньги, 15% сделали или сделают это в любом случае, а 10% готовы к приобретению акций, если компания сделает скидку. Среди тех, кто не будет инвестировать в ценные бумаги работодателя, 23% хотели бы получить акции даром, а 17% не возьмут их даже бесплатно, к таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группа «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI).

Наиболее лояльными к акциям работодателя сотрудниками оказались представители розничной торговли, где 70% респондентов вложились бы в своего работодателя. В топ-3 также входят представители высшего и среднего менеджмента, финансисты, бухгалтеры и специалисты по продажам – по 67% соответственно. Интересно, что наименее лояльными сотрудниками оказались представители маркетинга, рекламы и PR – среди них в акции своего работодателя готов вложиться каждый второй (50%).

При этом с возрастом у людей снижается желание инвестировать в собственного работодателя. Так, среди представителей возрастной категории 18-24 число таких сотрудников составляет 68%, в категории 25-34 – 60%, у опрошенных в возрасте 35-44 (58%), у 45-54 – 54%, а у работников 55 лет и более, и вовсе меньше половины (42%).

Несмотря на высокий интерес респондентов к акциям собственной компании, большинство опрошенных все же считают, что такие ценные бумаги не будут востребованы. Каждый четвертый (24%) полагает, что в компании плохо отлажены процессы, а каждый третий уверен, что она ещё слишком мала. Только 25% заявили, что их компания уже себя хорошо зарекомендовала, а 17% видят у своего работодателя большой потенциал.

Половина опрошенных (51%) оценила бы одну акцию своей компании в 500 рублей или меньше, 17% – в сумму от 501 до 1000 рублей, 9% – от 1001 до 2000 рублей, а 5% – в 2001-2500 рублей. Только 18% считают, что акция их компании будет стоить дороже 2500 рублей. При этом 61% приняли бы участие в опциональной программе компании, когда работодатель даёт премию акциями.