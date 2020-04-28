Строгие меры предосторожности на производстве, максимальная социальная защита сотрудников и необходимые меры поддержки компаний, которые продолжают работу во время пандемии коронавируса, – ключевые темы, которые губернатор Андрей Чибис поднял вчера на онлайн-совещании с крупнейшими работодателями региона.

«Мы заинтересованы в том, чтобы компании не прекращали работу, а северяне трудились и получали зарплату. При этом крайне важно, чтобы были соблюдены все меры безопасности. Спасибо огромное работодателям, что подавляющее их большинство выполняет все нормы и постановления, утверждённые правительством Мурманской области», – сказал губернатор.

Среди первоочередных мер – максимальный вывод сотрудников на режим удалённой работы и обеспечение социальных гарантий для работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Общаясь с работодателями, глава региона сделал акцент на важности соблюдения недавно введённых ограничений – двухнедельной самоизоляции или обсервации людей, прибывших на работу в Мурманскую область из других регионов. Создать необходимые для этого условия – обязанность работодателя.

А в это время больше половины российских предпринимателей заявили, что за последнюю неделю в их деятельности ничего не изменилось - бизнес по-прежнему стоит, ещё треть бизнесменов считают, что стало ещё хуже - они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.

Таковы результаты проведенного Торгово-промышленной палатой (ТПП) опроса бизнеса о масштабах проблем в регионах из-за пандемии коронавируса. В опросе, который проводился с 20 по 27 апреля, приняли участие 21,6 тысячи предпринимателей из 83 регионов РФ.

Отвечая на вопрос, какие действия они предпринимали в отношении своих сотрудников в течение этой недели, 26% предпринимателей заявили, что перевели часть персонала на удаленный режим. Ещё 21% опрошенных отправили часть сотрудников в отпуск за свой счет, 14% заявили, что снизили сотрудникам зарплату, отменив премии. Опрос показал, что бизнесмены начали сокращать сотрудников. Так, 11% предпринимателей сообщили, что уволили часть сотрудников, ещё 10% сохранили основную часть работников, но избавились от вспомогательного персонала, а 8% предпринимателей заявили, что будут увольнять всех сотрудников.

Больше половины (62%) опрошенных бизнесменов сообщили, что не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом на выплату заработных плат своим сотрудникам. 17% опрошенных предпринимателей рассказали, что обращались в банк, но у того нет нормативных документов на выдачу такого кредита, 9% опрошенных получили от банка отказ. Ещё 6% предпринимателей сообщили, что их банк не уполномочен выдавать такие ссуды.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что основная часть (более 50%) респондентов не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, отмечает ТПП.

При этом банки отказали трети опрошенных предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов, не объясняя причины. Такая ситуация наблюдается практически в 75 регионах.

Кроме того, предприниматели отмечают, что каждый банк предъявляет свои условия и требования к получению кредитной поддержки, обещанной государством, а количество документов, которые необходимо предоставить для ее получения, превышает перечень документов стандартного пакета. Большинство банков предлагают заёмщикам собственные продукты не на льготных условиях в рамках государственной поддержки, а с высокими процентными ставками. Так, наблюдается разброс процентов по новым кредитам от 7% до 28 % годовых.