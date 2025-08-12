Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нуждПравительство РФ занялось комплексной трансформацией государственных услуг
12.08.25

Больше половины строителей уверены, что престиж их профессии заметно вырос за последние 10 лет

41% строителей считают, что позитивные перемены связаны с тем, что без их профессии в современной России не обойтись. Ещё столько же полагают, что рост престижа напрямую связан с ростом заработных плат. Чуть меньше – 39% строителей – называют в качестве причины изменений высокий спрос на работников строек и большое количество вакансий.

Всего 14% строителей считают, что за последнее десятилетие престиж их профессии снизился. В четыре раза больше респондентов уверены в обратном: 59% отметили, что работа в сфере возведения зданий и сооружений стала значительно более статусной. Оставшиеся 27% не увидели изменений. Это выяснилось в ходе совместного исследования компании «РОКВУЛ» (производитель решений из каменной ваты) и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое было приурочено к прошедшему недавно Дню строителя.

Интересно, что год назад о возросшем престиже работы в строительстве говорили только 37% опрошенных представителей этой профессии, ещё 23% отмечали снижение статуса.

41% строителей считают, что позитивные перемены связаны с тем, что без их профессии в современной России не обойтись. Ещё столько же полагают, что рост престижа напрямую связан с ростом заработных плат. Чуть меньше – 39% строителей – называют в качестве причины изменений высокий спрос на работников строек и большое количество вакансий (наглядно на диаграмме 1).

«Профессиональная область «Строительство, недвижимость» занимает четвёртое место по спросу на персонал – это 15% от всех вакансий в стране (по данным за июнь 2025 года). Уровень медианы предлагаемых зарплат составляет 100,3 тысячи рублей, что на 24,8 тысячи больше, чем в среднем по России. Безусловно, это способствует росту престижа и популярности профессии, всё больше людей хотели бы построить карьеру в этой сфере: количество резюме в строительстве в июне 2025 года на 24% превысило показатели того же месяца прошлого года», – рассказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru (наглядно на диаграмме 2). 

Четверть респондентов (25%) добавили, что отношение к работе строителем стало более уважительным благодаря активному развитию отрасли и, как следствие, появившимся перспективам профессионального и финансового роста. Каждый шестой (16%) добавил, что важную роль в росте престижа сыграло современное оборудование и строительные материалы, которые качественно изменили ежедневный труд рядового строителя по сравнению с тем, что было десять лет назад.

Использование современных технологий и материалов позволило значительно ускорить возведение зданий, а также создать для строителей более комфортные условия труда. В то же время обилие различных технологий и стройматериалов требует от специалистов большего мастерства и погружения в профессию. Речь идёт о работниках высокого класса, остро востребованных на рынке. Чтобы качественно выполнять свою работу, современному строителю недостаточно базовых знаний о том, как класть кирпич – необходимо понимать особенности каждого материала и уметь использовать их правильно, с учётом окружающих условий. Не случайно большой популярностью пользуется разнообразное обучение в рамках строительных специальностей.

Показательно и то, что 65% строителей верят в то, что в их сфере квалифицированный рабочий может построить успешную карьеру и занять более высокую должность. Не верят в это только 19%, остальные затруднились ответить.

Развитие девелопмента и внедрение новых технологий приводит к тому, что работа в строительстве действительно становится одной из самых престижных. И, что особенно важно, понимание этого, гордость за профессию появляются и у самих строителей.

