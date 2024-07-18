Больше половины жителей регионов СЗФО готовы переехать в другие города ради работы, следует из опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и компании «СИБУР». Причём каждый третий житель готов навсегда покинуть домашний регион (33%).

Больше всего на Северо-Западе страны к перемещениям склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет: каждый второй (59%) из них готов к переезду и частым командировкам. Чаще остальных готовы сменить место проживания ради работы управленцы высшего и среднего звена (76%), специалисты из сферы строительства и недвижимости (61%), а также производства и сервисного обслуживания (60%). При этом абсолютное большинство (81%) респондентов вне зависимости от пола и профессии переехали бы вслед за супругом/-ой.

Из 100% опрошенных местных жителей, если бы им предложили новую работу с условием переезда в другой город\регион:

• 11% не раздумывая согласились бы на переезд в другой город ради работы;

• 64% согласились только при значительных бонусах;

• 1% расстроились бы из-за ситуации переезда, но согласились;

• 22% постарались бы отказаться;

• 2% уволились бы из-за такого предложения и стали бы искать новую работу, чтобы остаться в родном городе.

Также опрос показал, что, рассматривая переезд, половина местных жителей отдают предпочтение крупным и средним городам (44%), а не миллионникам. Приоритет мегаполисам отдают только респонденты, занятые в сферах искусства, развлечений и массмедиа (53%).