В муниципалитеты Мурманской области отправили новые школьные автобусыБольше половины жителей СЗФО считают, что за последние 10 лет работа пожарных стала труднее
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.04.23 12:00

Больше половины жителей СЗФО считают, что за последние 10 лет работа пожарных стала труднее

63% жителей СЗФО уверены, что за последнее десятилетие профессия пожарного стала труднее. Ещё 20% полагают, что изменений не произошло, и только 17% считают, что сейчас работать в пожарной охране сегодня проще. Об этом говорят данные совместного опроса hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, и компании «ROCKWOOL Россия». Исследование приурочено к Дню пожарной охраны России (30 апреля).

Почему труд пожарных стал опаснее?

Те, кто считает, что работа пожарных усложнилась, как правило, связывают это с современными материалами и технологиями: 62% опрошенных считают, что сейчас пожары причиняют больше вреда для здоровья огнеборцев из-за дыма от пластика и других синтетических материалов. Ещё в 60% случаев респонденты отметили, что сегодня в быту и строительстве используется много современных горючих материалов, из-за которых огонь сложнее тушить. Кроме того, 56% считают, что вокруг стало больше электроприборов и других причин для пожара.

«Помимо этого, на усложнение работы огнеборцев повлияло общее увеличение числа пожаров (так считают 37%), сокращение количества самих работников пожарной охраны (29%), а также частые пожары в нелегальных частных учреждениях, например, в домах престарелых и гостиницах (33%). В то же время лишь 7% местных жителей считают, что работа пожарных стала труднее из-за распространения удаленной занятости. Еще 16% респондентов выбрали вариант «другое» и сами описали проблему. В частности, некоторые говорили о том, что работа пожарных усложнилась из-за высотных зданий, из-за низкой зарплаты, из-за недостаточного финансирования и устаревания материальной базы, а также в силу некомпетентного подхода к строительству и эксплуатации зданий и инженерных систем», ― добавляет Мария Игнатова, руководитель Службы исследований hh.ru.

Плюсы и минусы профессии огнеборца

Главный минус профессии пожарного, по мнению 89% местных жителей, связан с повышенными рисками для здоровья и жизни. Также 63% опрошенных назвали существенным недостатком опасность постоянного взаимодействия с токсичным дымом, 51% - тяжёлый физический труд, а 57% ― несоответствие заработной платы труду. Лишь 3% респондентов считают, что у этой профессии нет минусов.

Впрочем, есть у работы в пожарной охране и явные плюсы. Например, 63% трудящихся жителей СЗФО считают, что это уважаемая и благородная профессия. Ещё в 60% случаев люди назвали в качестве преимущества ранний выход на пенсию и социальную защиту, а 57% уверены, что благодаря работе пожарные всегда находятся в хорошей физической форме. Только 3% уверены, что у этой профессии нет плюсов.

Добавим, что 77% опрошенных жителей СЗФО считают профессию пожарного престижной. Больше всего поклонников работы огнеборца оказалось среди молодёжи: среди опрошенных до 24 лет около 81% считают профессию престижной. Чаще всего жители СЗФО считают, что представители профессии должны зарабатывать от 100 до 200 тысяч рублей, об этом заявили 60% опрошенных. Каждый пятый в СЗФО (20%) ответил, что пожарный должен зарабатывать более 200 тысяч рублей, 17% ― от 50 до 100 тысяч и 3% уверены, что огнеборцы должны зарабатывать менее 50 тысяч рублей.

Как жители регионов СЗФО защищаются от пожаров

Чтобы защититься от пожаров и снизить их вред, 69% опрошенных жителей СЗФО на сайте hh.ru внимательно следят за своими электроприборами, 60% не курят в постели, 63% выучили наизусть номер телефона пожарной охраны.

Помимо этого, 46% опрошенных жителей СЗФО стараются не включать одновременно электроприборы с высоким энергопотреблением. 37% установили предохранители от короткого замыкания в проводке, 29% не пользуются свечами и зажигалками в помещении, 23% знают, где находится ближайший огнетушитель. Однако только 11% опрошенных (каждый десятый опрошенный в СЗФО) используют дома негорючие материалы, и лишь у 17% дома есть датчик дыма.

Учения по пожарной безопасности на рабочих местах, по словам самих работников, проводятся только в 52% компаний. Ещё в 34% организаций ничего подобного нет (либо сотрудник не в курсе), а 14% затруднились ответить.

«Гарантировать полную защиту от пожаров невозможно, однако важно помнить, что вероятность возгорания и возможные последствия всегда зависят от нас. Необходимо уделять внимание не только профилактическим мероприятиям, но и тому, какие материалы мы используем в обычной жизни, в строительстве. Это действительно играет большую роль, не случайно именно представители строительной сферы чаще всех говорили, что профессия пожарных стала труднее и опаснее. Предпочтение всегда стоит отдавать натуральным огнестойким материалам. Например, минеральная вата устойчива к огню и выдерживает температуру более 1000° C», ― комментирует Григорий Громаков, менеджер по развитию направления «Фасады» «ROCKWOOL Россия».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Может ли гуманитарий стать айтишником и много зарабатывать: реальная история, лайфхаки и раскрытие мифов
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Рок-н-рольщики». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне мечтают о пенсии в размере 47 тысяч рублей в месяц-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 1,83 рубля, доллар похудел на 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика