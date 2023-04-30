Больше половины жителей СЗФО считают, что за последние 10 лет работа пожарных стала труднее

63% жителей СЗФО уверены, что за последнее десятилетие профессия пожарного стала труднее. Ещё 20% полагают, что изменений не произошло, и только 17% считают, что сейчас работать в пожарной охране сегодня проще. Об этом говорят данные совместного опроса hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, и компании «ROCKWOOL Россия». Исследование приурочено к Дню пожарной охраны России (30 апреля).

Почему труд пожарных стал опаснее?

Те, кто считает, что работа пожарных усложнилась, как правило, связывают это с современными материалами и технологиями: 62% опрошенных считают, что сейчас пожары причиняют больше вреда для здоровья огнеборцев из-за дыма от пластика и других синтетических материалов. Ещё в 60% случаев респонденты отметили, что сегодня в быту и строительстве используется много современных горючих материалов, из-за которых огонь сложнее тушить. Кроме того, 56% считают, что вокруг стало больше электроприборов и других причин для пожара.

«Помимо этого, на усложнение работы огнеборцев повлияло общее увеличение числа пожаров (так считают 37%), сокращение количества самих работников пожарной охраны (29%), а также частые пожары в нелегальных частных учреждениях, например, в домах престарелых и гостиницах (33%). В то же время лишь 7% местных жителей считают, что работа пожарных стала труднее из-за распространения удаленной занятости. Еще 16% респондентов выбрали вариант «другое» и сами описали проблему. В частности, некоторые говорили о том, что работа пожарных усложнилась из-за высотных зданий, из-за низкой зарплаты, из-за недостаточного финансирования и устаревания материальной базы, а также в силу некомпетентного подхода к строительству и эксплуатации зданий и инженерных систем», ― добавляет Мария Игнатова, руководитель Службы исследований hh.ru.

Плюсы и минусы профессии огнеборца

Главный минус профессии пожарного, по мнению 89% местных жителей, связан с повышенными рисками для здоровья и жизни. Также 63% опрошенных назвали существенным недостатком опасность постоянного взаимодействия с токсичным дымом, 51% - тяжёлый физический труд, а 57% ― несоответствие заработной платы труду. Лишь 3% респондентов считают, что у этой профессии нет минусов.

Впрочем, есть у работы в пожарной охране и явные плюсы. Например, 63% трудящихся жителей СЗФО считают, что это уважаемая и благородная профессия. Ещё в 60% случаев люди назвали в качестве преимущества ранний выход на пенсию и социальную защиту, а 57% уверены, что благодаря работе пожарные всегда находятся в хорошей физической форме. Только 3% уверены, что у этой профессии нет плюсов.

Добавим, что 77% опрошенных жителей СЗФО считают профессию пожарного престижной. Больше всего поклонников работы огнеборца оказалось среди молодёжи: среди опрошенных до 24 лет около 81% считают профессию престижной. Чаще всего жители СЗФО считают, что представители профессии должны зарабатывать от 100 до 200 тысяч рублей, об этом заявили 60% опрошенных. Каждый пятый в СЗФО (20%) ответил, что пожарный должен зарабатывать более 200 тысяч рублей, 17% ― от 50 до 100 тысяч и 3% уверены, что огнеборцы должны зарабатывать менее 50 тысяч рублей.

Как жители регионов СЗФО защищаются от пожаров

Чтобы защититься от пожаров и снизить их вред, 69% опрошенных жителей СЗФО на сайте hh.ru внимательно следят за своими электроприборами, 60% не курят в постели, 63% выучили наизусть номер телефона пожарной охраны.

Помимо этого, 46% опрошенных жителей СЗФО стараются не включать одновременно электроприборы с высоким энергопотреблением. 37% установили предохранители от короткого замыкания в проводке, 29% не пользуются свечами и зажигалками в помещении, 23% знают, где находится ближайший огнетушитель. Однако только 11% опрошенных (каждый десятый опрошенный в СЗФО) используют дома негорючие материалы, и лишь у 17% дома есть датчик дыма.

Учения по пожарной безопасности на рабочих местах, по словам самих работников, проводятся только в 52% компаний. Ещё в 34% организаций ничего подобного нет (либо сотрудник не в курсе), а 14% затруднились ответить.

«Гарантировать полную защиту от пожаров невозможно, однако важно помнить, что вероятность возгорания и возможные последствия всегда зависят от нас. Необходимо уделять внимание не только профилактическим мероприятиям, но и тому, какие материалы мы используем в обычной жизни, в строительстве. Это действительно играет большую роль, не случайно именно представители строительной сферы чаще всех говорили, что профессия пожарных стала труднее и опаснее. Предпочтение всегда стоит отдавать натуральным огнестойким материалам. Например, минеральная вата устойчива к огню и выдерживает температуру более 1000° C», ― комментирует Григорий Громаков, менеджер по развитию направления «Фасады» «ROCKWOOL Россия».