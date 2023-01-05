Больше половины жителей СЗФО в 2023 году хотят освоить как минимум одну новую профессию и зарабатывать до 100 тысяч рублей

Чаще всего такие планы на новый год строят представители бухгалтерской и экономической сферы (65% опрошенных в данной области), эйчары и кадровые работники, а также ИТ-специалисты (по 62% в каждой профессиональной сфере).

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Северо-Западного ФО и выяснила, какие планы по освоению новых карьерных вершин есть у трудящихся, а также сколько они хотят зарабатывать в 2023 году.

В рамках опроса выяснилось, что жители СЗФО, наметившие для себя изменения карьеры в 2023 году, хотят в большинстве своём (55% или больше половины опрошенных) освоить как минимум одну новую профессию. Чаще всего такие планы на новый год строят представители бухгалтерской и экономической сферы (65% опрошенных в данной области), эйчары и кадровые работники, а также ИТ-специалисты (по 62% в каждой профессиональной сфере).

Ещё четверть опрошенных (24%) в СЗФО планируют изучить сразу две новые профессии. Нацелились на две новые профессии каждый третий представитель (28%) из сферы административного персонала, а также студенты. Ещё 4% жителей СЗФО отметили, что чувствуют в себе силы освоить от трёх до пяти и более новых профессий в 2023 году. Чаще всего настолько серьёзные планы строят маркетологи, работники транспортной и производственной сферы.

Примечательно, что мужчины на 4% чаще, чем женщины в этом году хотят освоить одну новую специальность, в то время как женщины на 6% чаще мужчин планирую изучать как минимум 2 новые профессии.

Немаловажны и финансовые планы жителей СЗФО на 2023 год. Выяснилось, что чуть больше трети (36%) опрошенных в СЗФО хотят зарабатывать в этом году до 100000 рублей. В данном случае зарплатные запросы трудящихся на Северо-Западе превышают средние российские показатели на 6%. Ещё четверть (23%) трудящихся в СЗФО хотят получать зарплату до 150000 рублей. Каждый десятый (11%) мечтает о зарплате не ниже 200000 рублей. 5% нацелились на зарплату до 300000 рублей в месяц. Доход в полмиллиона рублей и выше планируют получать в 2023 году 5% местного населения.

Одни из самых высоких зарплатных запросов в 2023 году планируют выставлять работники финансовой сферы и бухгалтерии – 10% или каждый десятый опрошенный из этой профсферы указал, что хочет зарабатывать более 500000 рублей в месяц. Для сравнения: в сфере производства таких желающих набралось лишь 2%. Доход до 150000 рублей хотят видеть в этом году чаще всего работники транспортной сферы (45%). Зарплату до 100000 рублей не прочь получать административный персонал. Работники сферы продаж и клиентского сервиса будут запрашивать доход до 200000 рублей, а ИТ-специалисты, как правило, до 300000 рублей.

«Анализ ответов респондентов может свидетельствовать о том, что люди планируют много качественных карьерных изменений в 2023 году, начиная от освоения и перехода в новую профессию, сферу или отрасль и заканчивая серьёзным повышением зарплатных запросов. Для работодателей это может обернуться испытанием, когда их сотрудники, которые могли трудиться на одном месте много лет, вдруг решают что-то изменить в своей карьере. В связи с этим можно предположить, что компании будут всё больше уделять внимание программам удержания и развития своих работников (чтобы не терять старых сотрудников), укреплять программы онбординга для новичков (чтобы прокачивать бренд работодателя) и вполне вероятно, расширять соцпакеты, бонусы или премиальные части зарплат работников.

Хорошим моментом для разговора о повышении зарплат для работника может быть начало года, когда старые проекты завершены, новые только планируются и можно подчеркнуть свои достижения, а также описать идеи на будущее. Как правило, строить аргументацию о повышении зарплаты лучше отталкиваясь от таких тезисов: «Я перевыполнил план на ... процентов», «Я знаю, как сделать, чтобы все работало ещё лучше», «Моя зарплата ниже рыночной», «Я готов взять на себя больше ответственности», «У меня стало больше обязанностей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на диаграммах 1 и 2).

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».