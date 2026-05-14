14.05.26 11:30

Больше трети подъездов в многоквартирных домах Мурманской области приведены в порядок

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова рассказала о выполнении значительных объёмов текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«В 2025 году управляющие организации провели масштабные работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Только во исполнение предписаний и предостережений Министерства были отремонтированы кровли в 503 домах общей площадью свыше 26 тысяч кв. метров, восстановлены межпанельные швы в 802 домах  в объёме свыше 20 тысяч п. метров, а также заменены участки розливов и стояковых трубопроводов водоснабжения и водоотведения в 956 домах в объёме боле 12 тысяч п. метров, выполнены работы по текущему ремонту в 291 подъездах в 286 многоквартирных домах. В 2026 году ремонтные работы продолжаются: во исполнение предписаний и предостережений Министерства уже обновлены кровли в 71 доме, отремонтированы межпанельные швы в 121 доме, инженерные системы — в 144 домах, а также выполнен ремонт 93 подъездов в 85 домах», — доложила Элина Акулова в ходе оперативного совещания.

Всего в Мурманской области насчитывается 20259 подъездов. С 2019 по 2025 годы в рамках народной программы «На Севере – Жить!» отремонтировано 7982 подъезда, что составляет более 39% от общего количества. При этом по программе инициативного бюджетирования «На Севере – твой проект» за период с 2022 по 2025 год отремонтировано 563 подъезда.

В 2025 году текущий ремонт выполнен в 1479 подъездах многоквартирных домов региона. Из них силами управляющих организаций отремонтировано 1322 подъезда, ещё 157 подъездов — в рамках реновации ЗАТО силами фонда капитального ремонта Мурманской области. По программе «На Севере – твой проект» в 2025 году отремонтировано 32 подъезда.

План на 2026 год предусматривает ремонт 1500 подъездов. Уже в первом квартале 2026 года управляющими организациями отремонтировано 194 подъезда. Кроме того, в 2026 году в рамках инициативного бюджетирования будет отремонтировано 15 подъездов по программе «На Севере – твой проект».

«Отмечу ряд управляющих организаций, которые качественно выполняют работы по текущему ремонту подъездов. В их числе: в Мурманске ГК «Севжилсервис», ООО «Решение», ООО «РИКДОМ», ООО «УК ТДМ»; в Кировске МУП «Горэлектросеть», ООО «Стратегия»; в Мончегорске ООО «ДУ»; в Полярных Зорях ООО «УК Полярные Зори»; в Ковдорском округе ООО «УК КовдорЛидер» и в ЗАТО Александровск ООО «УК «Рассвет»», — похвалила  сотрудников Элина Акулова.

Управляющим организациям необходимо обеспечить взаимодействие с жителями многоквартирных домов в домовых чатах и каналах в национальном мессенджере «МАКС»: с 1 сентября за отсутствие такого взаимодействия последует административная ответственность. На сегодняшний день национальный мессенджер «МАКС» — это удобный инструмент взаимодействия и для жителей МКД, и для управляющих организаций.

Сообщить о проблеме можно через:

- региональную линию ЖКХ по номерам телефонов: 0051 и 8(800) 444-0051;

- платформу обратной связи: vk.cc/ciL5sh

- чат своего дома в «МАКС».
Жители многоквартирных домов Мурманской области могут подключаться к общедомовым чатам в МАКС через: официальный чат-бот «Госуслуги Дом» (vk.cc/cVmtto) и коммунальный помощник Мурманской области в «MAКС» (vk.cc/cXJ2MC).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567554/#&gid=1&pid=1

