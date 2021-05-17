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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.21 16:00

Больше тысячи жителей Ловозера уже проголосовали за будущие проекты благоустройства села

В Мурманской области продолжается голосование по выбору объектов благоустройства 2022 года. Каждый северянин, который достиг возраста 14 лет, может отдать свой голос на специально созданной платформе Минстроя РФ 51.gorodsreda.ru. Проекты или объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфорной городской среды».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в Ловозере предложены для выбора три территории: стадион по улице Спортивная, территория сквера возле памятника В.И. Ленину и земельный участок, образовавшийся после сноса многоквартирного дома №12 по ул. Пионерская. Жители села предложили организовать там зону отдыха.

«Ловозеро небольшой муниципалитет, но активно принимающий участие в мероприятиях программы «Формирование комфортной городской среды». Мы используем любую возможность, чтобы привлечь средства в свой бюджет для улучшения жизни населения, – отметила глава муниципального образования сельское поселение Ловозеро Галина Шебут. Конечно, то, что руководство региона уделяет особое внимание благоустройству территорий, созданию комфортных условий для жизни населения нашло сердечный отклик у северян».

В рамках федерального и регионального проектов в 2020 году в Ловозере благоустроена дворовая территория дома 21 по ул. Пионерская, установлена современная детская площадка на ул. Вокуева.

Жители села принимают активное участие и в программе поддержки местных инициатив. Благодаря ей удалось обустроить «Литературную набережную» у здания библиотеки и смонтировать освещение на лыжной трассе.

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