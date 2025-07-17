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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 18:00

Больше всего денег для счастья нужно в Москве, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Тюмени

Сколько денег в месяц нужно россиянину для счастья? Оказывается, за 10 лет эта сумма выросла в 1,5 раза! К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По средним расчётам, россиянину старше 18 лет для счастья нужно 257 тысяч рублей в месяц, что на 3% больше, чем в сентябре 2024-го, и на 47% больше, чем 10 лет назад.

Женщины скромнее в запросах: им достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам нужно 280 тысяч.

«Счастливая» сумма растёт с увеличением возраста опрошенных: 192 тысячи рублей среди молодёжи до 24 лет и 272 тысяч среди россиян 45+. Зарабатывающим меньше 50000 рублей в среднем для счастья надо 200 тысяч рублей в месяц, респондентам с зарплатой от 100000 — 300 тысяч. Чем выше уровень образования, тем выше и запросы: 221 тысяча рублей среди закончивших средние профессиональные заведения и 287 тысяч среди выпускников вузов.

Традиционно выше всего стоимость счастья оценивают москвичи — 290 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток (276 тысяч), на третьем — Санкт-Петербург (264 тысячи). В топ-5 вошли Ростов-на-Дону (260 тысяч) и Тюмень (255 тысяч). Самые скромные запросы — в Кирове (204 тысячи), Ульяновске, Липецке и Ижевске (по 214 тысяч). Самый заметный прирост «счастливой» суммы отмечается в Санкт-Петербурге, Рязани и Кемерово: +10% к уровню сентября 2024 года.

Время проведения опроса: 16 июня — 14 июля 2025 года.

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