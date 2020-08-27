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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.20 10:45

Больше всего довольных зарплатой — среди программистов, топ-менеджеров и медработников

В течение 10 лет количество специалистов, считающих свой заработок достойным, возросло среди разработчиков, директоров, инженеров и квалифицированных рабочих. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, в каких сферах деятельности больше всего специалистов, удовлетворенных размером заработной платы.

Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и 3 из 10 руководителей. Медработников, удовлетворенных размером заработка, — 23%. Среди региональных представителей и инженеров зарплатой доволен каждый пятый.

На последних строках рейтинга специалистов, считающих свой заработок достойным, — офис-менеджеры (12%), специалисты по работе с клиентами (11%) и менеджеры по рекламе (8%). И если среди последних число довольных заработком в течение 10 лет одинаково невысоко, то офис-менеджеров и менеджеров по работе с клиентами, удовлетворенных зарплатой, ещё в прошлом году было значительно больше (по 17%).

Сравнение результатов с аналогичными исследованиями прошлых лет показывает, что количество специалистов, которых устраивает то, сколько они получают, увеличилось среди программистов, директоров, инженеров и квалифицированных рабочих. В числе профессий, где количество довольных зарплатой выросло по сравнению с прошлым годом, — финансисты и маркетологи.

 

 

 

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