Больше всего командировки любят замужние женщины, имеющие детей

2 из 3 россиян любят ездить в командировки, больше всего — замужние россиянки, имеющие детей, и одинокие мужчины. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан, бывавших в командировках в течение года.

67% россиян, чья работа предполагает поездки в другие города и регионы по делам компании, любят бывать в командировках. Среди тех, кому нравятся командировки, больше всего инженеров разных специализаций. Посещать другие места по служебной необходимости любят врачи и юристы.

Женщин, которым нравятся служебные разъезды, чуть больше, чем мужчин (69 и 66% соответственно). Интересно, что если среди мужчин в любви к командировкам чаще признавались холостые и бездетные, то среди женщин, наоборот, замужние и матери семейств: «Обожаю командировки, узнаешь много нового».

Не любит командировки 1 из 8 работников (13%). Каждый пятый затруднился с оценкой: «Смотря куда ехать».

Время проведения опроса: 9—27 августа 2024 года.