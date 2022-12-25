Больше всего на празднование Нового года и январские каникулы потратят в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, но и здесь планируют сэкономить

В этом году россияне потратят на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем по 17500 рублей на человека без учёта подарков — это меньше, чем год назад. Самый большой праздничный бюджет — в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, самый скромный — в Волгограде, Нижнем Новгороде и Перми. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе жители городов-миллионников.

Каждый третий россиянин (32%) планирует бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы, каждый второй (51%) этого не делает. Молодёжь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно рассчитывает стоимость праздника и отдыха в первую декаду января (46% против 31%). Женщины озабочены предновогодним финансовым планированием больше мужчин (35% против 30%).

В этом году средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы составит 17500 рублей на одного человека без учёта подарков — расходы скромнее, чем год назад, но и каникулы на 1 день короче. Мужчины планируют потратить на треть больше женщин (19600 против 14400 рублей).

Больше всего намерены потратить москвичи: средние расходы на одного человека здесь составят 21100 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (19300 рублей), на третьем — Красноярск (18200 рублей). В пятерку мегаполисов с самым большим среднестатистическим новогодним бюджетом вошли также Самара (18000 рублей), Уфа и Екатеринбург (по 17200 рублей). Самые скромные новогодние расходы планируют в Волгограде (13500 рублей), Нижнем Новгороде (14300 рублей) и Перми (15000 рублей).

Ранее «SuperJob» выяснил, что расходы россиян на новогодние подарки в этом году тоже снизились.