Больше всего на сбор детей в школу тратят в Москве и Санкт-Петербурге. Расходы родителей за год выросли на 10%

Расходы на сборы детей в школу в мегаполисах за год выросли в среднем на 10%. Каждый одиннадцатый родитель утверждает, что взял кредит, чтобы купить детям самое необходимое для учёбы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие родители школьников и первоклассников-2024 из всех округов страны.

Школьная форма, сменка, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак: больше всего денег в расчёте на одного ученика тратят семьи из Москвы и Санкт-Петербурга. По средним оценкам, в столице на сбор в школу тратят 16,5 тысячи рублей, в городе на Неве — 15 тысяч. На третьем месте по величине расходов — Красноярск и Казань (в среднем по 14,8 тысячи на ребенка).

Бюджет на подготовку школьника растёт год от года. Наибольший прирост в этом году «SuperJob» фиксирует в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (плюс по 13%).

Судя по опросу родителей учеников и будущих первоклассников, 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу. Таким гражданам станет хорошим подспорьем возможность тратить на эти цели остатки средств маткапитала. Ранее мы выяснили, что имеющие детей россияне одобряют эту инициативу.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград.

Время проведения: 20 июля — 7 августа 2024 года.