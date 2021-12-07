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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.21 14:30

Больше всего раздражает россиян повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ

Помимо роста цен на продукты питания, россиян нервирует повышение стоимости ГСМ и жилищно-коммунальных услуг. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные россияне.

Каждый второй опрошенный негодует из-за динамики цен на продукты питания, 17% пожаловались на возросшую цену на бензин и ГСМ, 11% возмущают цены на жилищно-коммунальные услуги. 5% россиян считают неприемлемым рост цен на транспорт, 4% — на медицину и лекарства. 3% россиян раздражает повышение цены на товары для дома и бытовую химию. По 2% респондентов нервирует повышение стоимости квадратного метра, удорожание строительных материалов, одежды и обуви. Среди других категорий товаров и услуг с раздражающей динамикой цен россияне называли электронику и бытовую технику, автомобили, алкоголь, репетиторов, кружки, мобильную связь, интернет, сигареты, косметику, парфюмерию и проч.

Каждый четвертый выразил недовольство повышением цен вообще на всё.

И лишь 4% спокойно относятся к росту цен на товар и услуги: «Естественные экономические процессы»; «Инфляция, что поделаешь».

Мужчины чаще женщин выражали недовольство ростом цен на бензин и недвижимость. А женщин больше раздражает удорожание продуктов питания, транспортных услуг, лекарств и товаров для дома.

 

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