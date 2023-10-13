Больше всего рекрутеров раздражают в резюме слова «стрессоустойчивость» и «коммуникабельность»

«Пишет «ответственный» — и не приходит на интервью», — каждый четвертый рекрутёр назвал раздражающие фразы из резюме. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители 500 компаний из всех округов страны.

23% менеджеров по подбору персонала пожаловались на слова и фразы из резюме, которые вызывают у них раздражение. В топ-5 — стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, легкообучаемость и «не звонить».

14% рекрутеров отметили, что их раздражают в резюме не конкретные фразы, а неграмотность и ошибки оформления, например, незаполненные поля, непонятные аббревиатуры, некорректное фото. Также вызывают нарекания резюме без указания зарплатных ожиданий.

Но большинство представителей компаний лояльно относится ко всем резюме. И такое отношение характерно для все большего числа работодателей: 41% в 2015 году, 49% — в 2020-м и 57% — сегодня.

Время проведения опроса: 1 сентября — 11 октября 2023 года.