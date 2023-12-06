На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1355 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 985. Об этом сообщил 4 декабря на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

29 ноября мурманчане пожаловались на нерасчищенную от снега лестницу в районе кинотеатра «Мурманск». Городское Управление дорожного хозяйства оперативно устранило проблему.

Жители Североморска сообщили об открытом люке на улице Гвардейская, возле железнодорожных путей. На следующий день администрация сообщила, что люк закрыт.

Администрация Заозерска быстро отреагировала на сообщение о наледи на кровле дома №14 по улице Ленинского Комсомола. Сосульки убрали в тот же день.

Больше всего сообщений в блоке «ЖКХ» было связано с ненадлежащим качеством отопления в квартирах. Количество жалоб по тематике по сравнению с прошлой неделей снизилось на 21%. Все сообщения находятся на контроле у ОМСУ и Мингосжилстройнадзора.

В блоке «Здравоохранение» продолжают поступать вопросы в связи с необходимостью установки дополнительных сертификатов безопасности при скачивании электронных медицинских документов с портала «Госуслуги».

«Устанавливать сертификаты нужно по требованиям федерального закона о защите персональных данных. С помощью ЦУР в госпабликах лечебных учреждений размещена подробная инструкция по установке сертификатов безопасности. Для удобства граждан запись с инструкцией и видеороликом закреплена на страницах официальных пабликов медучреждений», — отметил Артём Марышев.

В блоке «Благоустройство» мурманчане пожаловались на неубранный крупногабаритный мусор во дворе на проспекте Ленина, 29 и улицы Генерала Журбы, 4. Регоператор вывозить отходы отказался, поэтому сейчас оформляются материалы для привлечения АО «Ситиматика» к административной ответственности.

«Прошу заместителя губернатора Алексея Лыженкова разобраться с этой проблемой. Судя по фотографиям, контейнерная площадка здесь чистая, но на месте крупногабаритного мусора лежат мешки, которые кто-то выкинул после ремонта в квартире. Эти дискуссии — наш, не наш — надо прекращать», — заключил губернатор Андрей Чибис.

5 декабря региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области оказал содействие в вывозе тяжёлых строительных отходов с контейнерной площадки по адресу: ул. Журбы, 4 – просп. Ленина, 29 в Мурманске. На указанной площадке было складировано более 300 больших мешков со строительным мусором. Из-за того, что организация, проводившая ремонтные работы, или частные лица их не вывезли, мешки находились на площадке больше месяца. В результате произошло захламление контейнерной площадки, вывоз крупногабаритных отходов был существенно затруднен. Из-за многочисленных жалоб граждан о проблеме доложили на оперативном совещании в региональном правительстве, и губернатор Мурманской области поручил разобраться в ситуации. В тот же день был организован вывоз отходов, оставшихся после проведения ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», на следующее утро та же, по всей видимости, организация вновь вынесла на площадку для КГО очередную партию строительных отходов. Это фрагменты перегородок, явно оставшихся после перепланировки внутренних помещений. Жителям ближайших домов по-прежнему некуда складировать свои крупногабаритные отходы, а по действующим в России санитарным нормативам спецтехника забирает их не реже одного раза в 10 суток. Более того, мешками со строительными отходами также оказались заполнены и баки для твёрдых коммунальных отходов. Значит, и обычный бытовой мусор выбросить будет некуда.

Между тем, согласно ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, капитальный ремонт объектов капитального строительства – это в том числе замена и (или) восстановление строительных конструкций или элементов таких конструкций. К перечню работ, проводимых в рамках капитального ремонта, относятся ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий, модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир, устройство дополнительных и санитарных узлов, расширение жилой площади за счёт вспомогательных помещений, улучшение инсоляции жилых помещений и т.д.). Федеральным законом №89 определено, что отходы от такого вида работ не относятся к ТКО. Таким образом, их вывоз и безопасная утилизация должны производиться за счёт организации, которая проводит эти работы.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».