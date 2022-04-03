Мурманский «Метеор» отметил годМурманская область вновь вошла в число лидеров по росту качества городской среды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.04.22 17:00

Больше всего тех, кто не боится новой волны ковида, — в Санкт-Петербурге, меньше всего — в Москве и Казани

Новые волны ковида все меньше страшат россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

7 из 10 россиян не боятся новой волны COVID-19, о которой предупреждают инфекционисты. «В последние полтора месяца есть, о чем волноваться»; «Почти все ограничения в стране уже сняты!», — комментируют опрошенные. Небольшие страхи по поводу пандемии еще остались у каждого четвертого (26%). И лишь 3% признались, что сильно боятся коронавируса.

Мужчины об отсутствии страха говорили чаще женщин (75 и 64% соответственно). Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто не боится ковида: 64% среди опрошенных старше 45-ти против 76% среди тех, кто моложе 34 лет. Число тех, кто не испытывает никаких опасений по поводу коронавируса растёт с увеличением уровня дохода респондентов: 70% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 76% среди граждан, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц. Антипрививочники бесстрашнее вакцинированных (76 и 69% соответственно).

Тех, кто не боится коронавируса, больше всего среди жителей Санкт-Петербурга (81%). А вот в Москве и Казани бесстрашных заметно меньше (62 и 66% соответственно).

Россияне устали бояться ковида, да и коллективный иммунитет благодаря прививочной кампании сформировался: если в апреле 2021 года следующей волны COVID-19 в той или иной степени боялись 4 из 10, то сегодня — лишь 29%.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Заработок «синих» воротничков – рабочих в России за год увеличился на четверть
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Юлия Свекольникова, МБОУ КШМ.
01.04.22 13:44
Коллектив МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" желает успешной и плодотворной работы господину Сердечкину и господину Морарю на благо города-героя и горожан! А что будет с 70-летней о******ой П***
Комментарий к новости:У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»
Чубин Игорь Васильевич.
31.03.22 17:35
С пламенным приветом ко всем читающим ! Хорошая статья у Максима : коротко, чётко и газетно-шаблонно !!! Несколько интересных моментов узнал для себя и поэтому считаю, что статья Максима была пол
Комментарий к новости:ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис
Позвольте:
30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
Комментарий к новости:Пени за просрочку платежей за капремонт останутся на прежнем уровне
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Среди олив». Художественный сериал, 24 серия (16+)20:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В гонке по росту цен в магазинах Мурманской области в лидерах репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на почти на 35 копеек, доллар подрос почти на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в первом квартале на 7%-PRO ЖКХ (18+)Руководитель Минжилстройнадзора Алёна Кузнецова ответила на вопросы северян в прямом эфире-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Обновлён перечень профессий, по которым иностранных граждан можно принимать на работу вне квоты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян? Отвечает юрист hh.ru
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика