Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки и скучные телепередачи

Новый год — любимый праздник большинства россиян, однако нескончаемые салюты, однообразные программы по телевизору и нетрезвые люди могут нарушить их спокойствие. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (19%). 10% жалуются, что в ночь на 1 января по телевизору идет одно и то же. Ещё столько же испытывает дискомфорт от большого количества нетрезвых людей (10%). 3% респондентов не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию. 3% страдают от недосыпа. Ещё 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит. 2% не любят быть одни в Новый год, 1 из 100 не понимает общей одержимости празднованием Нового года. Другие раздражающие факторы, которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытье посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.

27% россиян в новогоднюю ночь ничего не раздражает. В прошлом году таких было больше (31%).

Женщинам в новогоднюю ночь не нравится обилие еды и шум от фейерверков. Мужчины же чаще раздражаются из-за программ по телевизору и нетрезвых людей.

По сравнению с прошлым годом, россияне стали немного терпимее относится к грохоту фейерверков.

Время проведения опроса: 12—20 декабря 2023 года.