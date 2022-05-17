На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 986 сообщений. Сигналы поступали в социальных сетях и на портал «Наш Север». Об этом рассказал руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по благоустройству, уборке и ремонту дворов и общественных пространств. Далее идут блоки «ЖКХ», «Дороги», «Социальное обслуживание» и «Коронавирус».

Больше всего жалоб на неухоженные дворы и территории поступило от жителей Мурманска и ЗАТО Александровск.

«В Мурманске специалисты округов проводят по сообщениям пользователей обследование территорий, направляют требования в управляющие компании для принятия мер. Но не все добросовестно выполняют свою работу», — отметил Алексей Медведев.

Так, во дворах домов №23 и 25 по улице Нахимова мурманчане с 22 апреля наблюдают груды грязного снега и мусора. Управлением Ленинского округа проинформированы ответственные о необходимости привести придомовые территории в надлежащее состояние в срок до 5 мая. Однако УК работы не выполнила.

«До конца дня жду информацию от администрации Мурманска и Министерства государственного жилищного и строительного надзора по данному адресу, что и как было сделано. Коллеги, давайте сделаем так, чтобы те управляющие компании, которые работают на нашей территории, понимали, что нужно реагировать на обращения людей», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

После оперативного совещания специалисты управляющей компании провели уборку территории на во дворах на Нахимова, 23, 25, приложив фотоотчёт о проделанной работе.

Большинство вопросов в блоке «Дороги» касалось ремонта муниципальных дорог.

Обращения об отсутствии уборки подъездов и горячей воды чаще всего поступали из Мурманска и ЗАТО Александровск.

В блоке «Социальное обслуживание» пользователи уточняли условия получения выплат на детей от 8 до 17 лет и приобретения единого социального проездного билета для детей из многодетных семей по сниженной стоимости, сообщает ЦУР Мурманской области.