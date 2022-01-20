Больше выбыло, меньше принято – текучка на предприятиях и в организациях Мурманской области

Как отмечает Мурманскстат в докладе «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2021 года», в III квартале 2021 года в Мурманской области было принято на работу 21,5 тысячи человек (9,1% к списочной численности работников), выбыло по различным причинам 22,2 тысячи человек (9,3% к списочной численности работников).

Уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2021 года составил (по оценке) 1,4%.

На конец III квартала 2021 года потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест составила 21,2 тысячи человек (8,9% к списочной численности работников). По видам экономической деятельности этот показатель варьирует от 1,8% в организациях по водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений до 21,4% в организациях вида экономической деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания».

В III квартале 2021 года 1,6% списочной численности работников организаций работали в режиме неполного рабочего времени по соглашению между работником и работодателем, 0,4% работников находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника.