Больше зарабатывают те, кто работает по специальности, полученной в вузе

По специальности, полученной в вузе, работают 44% экономически активных россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы.

44% россиян заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому. Ещё 21% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 35%.

Чем выше доход, тем чаще россияне работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 36%. Среди тех, кто получает от 200 тысяч, — уже 57%.

Традиционно наиболее высокая приверженность полученному образованию фиксируется у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи: 90% из них подтвердили, что работают строго по специальности. За ними следуют юристы (84%) и главные бухгалтеры (80%). А вот среди менеджеров по работе с клиентами лишь 17% работают по профилю (они закончили вуз по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом), а среди менеджеров по закупкам и продажам — 23 и 28% соответственно.

Время проведения опроса: 2—17 марта 2026 года.