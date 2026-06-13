Большие деньги в больших городах: лучшие вакансии июня 2026 года

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения июня.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.

Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

В Волгограде в топ вошла вакансия директора гипермаркета, в Казани — начальника участка производства, в Самаре — заведующего производством, в Челябинске — начальника участка, в Москве — директора по развитию, в Санкт-Петербурге — начальника производства.

Москва



Санкт-Петербург