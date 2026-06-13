Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготыНалогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.06.26 19:00

Большие деньги в больших городах: лучшие вакансии июня 2026 года

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения июня.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.

Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону.

В Волгограде в топ вошла вакансия директора гипермаркета, в Казани — начальника участка производства, в Самаре — заведующего производством, в Челябинске — начальника участка, в Москве — директора по развитию, в Санкт-Петербурге — начальника производства.

Москва

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Сетевой инженер

350 000 рублей

2

Врач стоматолог-ортопед

от 300 000 рублей

3

Врач стоматолог-терапевт

от 300 000 рублей

4

Врач травматолог-ортопед

от 300 000 рублей

5

Водитель-экспедитор (категория Е)

от 280 000 рублей

6

Директор по качеству

от 250 000 рублей

7

Инженер-программист

от 250 000 рублей

8

Производитель работ

от 250 000 рублей

9

Главный бухгалтер

от 250 000 рублей

10

Менеджер по продажам (мебель)

250 000 рублей


Санкт-Петербург

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач-косметолог

от 300 000 рублей

2

Врач ультразвуковой диагностики

300 000 рублей

3

Водитель (категория Е)

250 000 — 280 000 рублей

4

Врач-психиатр

от 250 000 рублей

5

Менеджер по корпоративным продажам (IT-решения)

200 000 — 300 000 рублей

6

Менеджер по продажам (запчасти к складской технике)

200 000 — 210 000 рублей

7

Врач-колопроктолог

от 200 000 рублей

8

Системный аналитик АСУ ТП

187 000 — 192 000 рублей

9

Инженер по техническому обслуживанию СППЗ (пожарная сигнализация)

180 000 — 200 000 рублей

1

Врач-терапевт участковый

от 180 000 рублей

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:50«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большие деньги в больших городах: лучшие вакансии июня 2026 года-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро теряет почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять