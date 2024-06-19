Большие десантные корабли «Иван Грен» и «Кондопога» отработают взаимодействие в Баренцевом море

18 июня большие десантные корабли (БДК) Северного флота «Иван Грен» и «Кондопога» вышли в Баренцево море для отработки совместных действий. Во время выхода в море экипажи кораблей будут совершенствовать военно-морскую выучку, отработают совместное маневрирование, проведут учения по связи, по борьбе за живучесть на ходу.

Ранее, на прошлой неделе, как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж БДК «Кондопога» в рамках отработки курсовой задачи К-2 - действия одиночного корабля по предназначению в море – выполнил артиллерийские стрельбы.

Стрельбы велись из 57-мм артиллерийской установки АК-725 по морским и видимым наземным целям. Также боевые расчёты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели.

После завершения совместных мероприятий в море, БДК «Иван Грен» и БДК «Кондопога» вернутся в базу.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12517136@egNews