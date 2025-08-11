«Большие гастроли», или Артисты из ЛНР представят маленьким северянам свои спектакли

Ярким сентябрьским событием театральной жизни нашего региона станет визит в Мурманск Луганского академического театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Артисты из ЛНР представят маленьким северянам три спектакля.

Как сообщает vk.com/murmanculture, с 20 по 22 сентября гости порадуют своими постановками зрителей в Мурмашах, Росляково и Коле, а с 24 сентября продолжат гастроли на мурманских сценах - в Детской театральной школе и Мурманском областном театре кукол.

24 сентября – «Моя усатая мама» (3+), сцена Детской театральной школы (г. Мурманск, просп. Ленина, 16).

26 сентября – «Сказки старинного города» (8+), большой зал Мурманского областного театра кукол.

27 сентября – «Полторы горсти» (5+), большой зал Мурманского областного театра кукол.

28 сентября – «Моя усатая мама» (3+), большой зал Мурманского областного театра кукол.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283908%2Fwall-139605315_30647