Большие гастроли: областной драматический театр откроет сезон яркими премьерами и необычными постановками

Новый творческий сезон Мурманского областного драматического театра откроется 22 сентября премьерным спектаклем «Волки и овцы» по мотивам пьесы Островского. 30 сентября на малой сцене театра покажут ещё одну премьеру – спектакль «Спасите Лёньку».

Как пишет vk.com/murmanculture, перед официальным началом сезона, с 15 по 17 сентября, на сцене драмтеатра покажут спектакли Российского государственного академического театра им. Фёдора Волкова. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» артисты из Ярославля представят зрителям «Весы» Евгения Гришковца, «Калину красную» по мотивам фильма Василия Шукшина и «Неаполитанские каникулы» по пьесе итальянского классика драматургии Эдуардо Скарпетта.

Благодаря стартовавшей в 2014 году программе Минкультуры РФ «Большие гастроли» зрители по всей стране могут познакомиться с лучшими постановками отечественных театров.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266837%2Fwall-139605315_23815