«Большие гастроли»: Севастопольский театр Луначарского впервые выступит в Мурманске

Для мурманской публики севастопольцы подготовили разноплановую афишу. Гастрольную программу откроет легендарный «Севастопольский вальс» – героико-романтическая музыкальная история, которая на протяжении более шестидесяти лет является культурным символом города-героя. Также зрители увидят драму «Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова, пронзительную историю «Таня» и комедию Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной». Все постановки объединяет высокий профессионализм труппы и глубокое уважение к классике.

«По устоявшейся традиции гастроли мы открываем культурной визитной карточкой нашего города, спектаклем «Севастопольский вальс». Это постановка о легендарных защитниках города-героя, своеобразный мост между эпохой героев Великой Отечественной войны и героями наших дней, которая наиболее полно раскрывает наш особый, севастопольский характер», – отметил художественный руководитель театра Григорий Лифанов.

В свою очередь, мурманские артисты покажут свои лучшие постановки на севастопольской сцене. Мурманский областной драматический театр представит в Севастополе четыре спектакля: трагический фарс «Зойкина квартира» по Михаилу Булгакову, лирическую комедию «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна, трагикомедию «Месье Амилькар, или Человек, который платит» Ива Жамиака и комедию положений «День отдыха» Валентина Катаева.

«Для нас огромная честь принимать на нашей сцене прославленный коллектив из города-героя Севастополя. Эти гастроли – настоящий культурный мост, соединяющий северные и южные рубежи нашей страны. Уверена, что обмен лучшими постановками станет началом большой творческой дружбы между нашими театрами и регионами», – подчеркнула директор Мурманского областного драматического театра Светлана Асташенкова.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных хореографических и хоровых коллективов, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца). В 2022 году во Всероссийский гастрольно-концертный план были включены творческие коллективы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Организатор гастролей – «РОСКОНЦЕРТ».

Мурманские областные театры активно участвуют в программе «Большие гастроли». В апреле коллектив областного театра кукол уже побывал в Липецке, а труппа Липецкого государственного театра кукол выступила на мурманской сцене.

Фото (архив Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского): https://gov-murman.ru/info/news/566296/#&gid=1&pid=1