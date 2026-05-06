«Большие гастроли» театра Вахтангова с триумфом проходят в Кольском Заполярье

Со 2 по 7 мая в Мурманске проходят «Большие гастроли» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, организованные РОСКОНЦЕРТОМ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Мурманского областного драматического театра проходят показы спектаклей «Мадемуазель Нитуш», «Наш класс» и «Амадей».

В эти выходные в заполярной столице с грандиозным успехом прошло открытие гастролей. Перед премьерой состоялась пресс-конференция с директором театра Вахтангова Кириллом Кроком и режиссёром Владимиром Ивановым, а также с директором Мурманского областного драматического театра Светланой Асташенковой и художественным руководителем Николаем Гадомским. Представители театров подробно ответили на вопросы журналистов и поделились впечатлениями от сотрудничества.

Кирилл Крок особо отметил техническую оснащённость мурманской сцены: после масштабной реконструкции, завершившейся в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» и народной программы «На Севере – жить!», областной театр драмы оснащен по последнему слову техники. Это позволило вахтанговцам отправиться на гастроли практически без собственного оборудования — все необходимое для спектаклей уже есть в Мурманске.

В афише гастрольного тура — три постановки из золотого фонда театра. В минувшие выходные зрители увидели искрометную комедию «Мадемуазель Нитуш», в которой одну из главных ролей исполнила народная артистка России Мария Аронова.

Перед началом спектакля первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин подчеркнул значимость события: легендарный театр Вахтангова, гордость отечественной сцены, впервые выступает в Заполярье. Это стало настоящим подарком для всех ценителей искусства. Режиссер театра Владимир Иванов отметил, что с момента создания постановки её показали 567 раз.

Уже 4 и 5 мая на сцене — пронзительная драма «Наш класс» в исполнении молодых звезд вахтанговской труппы.

Завершат гастроли 6 и 7 мая показы легендарного «Амадея» с участием народного артиста России Алексея Гуськова и заслуженного артиста России Виктора Добронравова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, создание условий для знакомства северян с лучшими образцами современного отечественного театрального искусства, а также поддержка театра — важное направление народной программы «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567027/#&gid=1&pid=7