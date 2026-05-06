Детям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.05.26 08:45

«Большие гастроли» театра Вахтангова с триумфом проходят в Кольском Заполярье

Со 2 по 7 мая в Мурманске проходят «Большие гастроли» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, организованные РОСКОНЦЕРТОМ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Мурманского областного драматического театра проходят показы спектаклей «Мадемуазель Нитуш», «Наш класс» и «Амадей».

В эти выходные в заполярной столице с грандиозным успехом прошло открытие гастролей. Перед премьерой состоялась пресс-конференция с директором театра Вахтангова Кириллом Кроком и режиссёром Владимиром Ивановым, а также с директором Мурманского областного драматического театра Светланой Асташенковой и художественным руководителем Николаем Гадомским. Представители театров подробно ответили на вопросы журналистов и поделились впечатлениями от сотрудничества.

Кирилл Крок особо отметил техническую оснащённость мурманской сцены: после масштабной реконструкции, завершившейся в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» и народной программы «На Севере – жить!», областной театр драмы оснащен по последнему слову техники. Это позволило вахтанговцам отправиться на гастроли практически без собственного оборудования — все необходимое для спектаклей уже есть в Мурманске.

В афише гастрольного тура — три постановки из золотого фонда театра. В минувшие выходные зрители увидели искрометную комедию «Мадемуазель Нитуш», в которой одну из главных ролей исполнила народная артистка России Мария Аронова.

Перед началом спектакля первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин подчеркнул значимость события: легендарный театр Вахтангова, гордость отечественной сцены, впервые выступает в Заполярье. Это стало настоящим подарком для всех ценителей искусства. Режиссер театра Владимир Иванов отметил, что с момента создания постановки её показали 567 раз.

Уже 4 и 5 мая на сцене — пронзительная драма «Наш класс» в исполнении молодых звезд вахтанговской труппы.

Завершат гастроли 6 и 7 мая показы легендарного «Амадея» с участием народного артиста России Алексея Гуськова и заслуженного артиста России Виктора Добронравова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, создание условий для знакомства северян с лучшими образцами современного отечественного театрального искусства, а также поддержка театра — важное направление народной программы «На Севере — жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567027/#&gid=1&pid=7

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 3 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет в парах с основными мировыми валютами-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять