«Большие гастроли»: в апреле на сцене Мурманского областного театра кукол артисты из Луганска покажут оперетту и рок-оперу

В апреле на большой сцене Мурманского областного театра кукол пройдут гастроли Луганского академического музыкально-драматического театра имени Голубовича.

Напомним, что федеральная программа «Большие гастроли» реализуется Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ и направлена на создание единого культурного пространства в стране.

16 апреля артисты из ЛНР представят заполярному зрителю рок-оперу «Распятая юность». Сюжетом для постановки стала известная история «Молодой гвардии», подпольной антифашистской комсомольской организации юношей и девушек, действовавшей в годы Великой Отечественной войны.

17 апреля можно увидеть оперетту «Бабий бунт». События спектакля переносят зрителя в казачью станицу на просторах Тихого Дона. По словам режиссера-постановщика, народной артистки ЛНР Натальи Коваль, несмотря на название спектакля, ключевое в нем — любовь, которая красной нитью проходит через всю постановку.

Апрельская афиша областного театра кукол также порадует зрителя премьерной постановкой для взрослых. 5, 12 и 19 апреля на сцене театра будет показан спектакль по пьесе известного драматурга Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» в постановке режиссера Петра Васильева и художника Алевтины Торик.

Фото: https://gov-murman.ru