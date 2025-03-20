«Большие гастроли»: в Мурманск с балетной программой приедет московский театр-юбиляр

Театр им. Н. Сац в этом году отмечает 60-летие.

Коллектив отправляется на «Большие гастроли» в Мурманск в третий раз, но впервые театр выезжает с балетной программой, которая мало представлена в нашем регионе, хотя и пользуется интересом у зрителей.

Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац, отмечающий в этом году 60-летие, выступит на сцене Мурманского областного театра кукол. С 21 по 23 марта будут показаны детектив-балет «Шерлок Холмс» на музыку Генделя, Шуберта и ирландскую фольклорную музыку, одноактный балет «Стойкий оловянный солдатик» Л. Любовского и «Гала-балет» – артисты балетной труппы исполнят хиты хореографического репертуара театра в авторском концерте-спектакле Кирилла Симонова.

Художественный руководитель МГАДМТ им. Н.И. Сац, народный артист РФ Георгий Исаакян: «Участие в программе «Большие гастроли» – это возможность реализовывать свою прямую миссию: знакомить с искусством музыкального театра как можно больше юных зрителей. Не просто знакомить – влюблять их в этот вид искусства, показывать им, какими прекрасными и многоликими могут быть балет и опера, как много они в себе несут, и как интересно в зрительном зале, когда на сцене идёт музыкальный спектакль».

Фото: https://rosconcert.ru/news/v-murmansk-s-baletnoj-programmoj-priedet-moskovskij-teatr-yubilyar/