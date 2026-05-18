Мурманская область. Арктика (16+)18.05.26 08:45

«Большие гастроли»: в Мурманск впервые приехал Севастопольский театр имени Луначарского

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманский областной драматический театр принимает участников федеральной программы «Большие гастроли». Гостем столицы Кольского Заполярья стал Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского. С аншлагом программу открыл легендарный «Севастопольский вальс» — героико-романтическая музыкальная история, которая на протяжении более шестидесяти лет является культурным символом города-героя.

«Мы этого долго ждали. И теперь можем в полной мере насладиться театральным искусством. Не только наш драматический театр, но и зрители ждали труппу из Севастополя», — рассказала заместитель директора Мурманского областного драматического театра Софья Герасимова.

«Нам очень хотелось, чтобы два города-героя — Мурманск и Севастополь — обменялись театральной жизнью, показали публике лучшие спектакли. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» это получилось», — отметила директор Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В.  Луначарского Инна Конохова.

«Из Севастопольского театра приехало три фуры с декорациями. Конечно, это большие затраты. Без поддержки «РОСКОНЦЕРТа» мы бы не справились», — сказал художественный руководитель Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского Григорий Лифанов.

15 мая зрители увидели драму «Белая гвардия» по роману Михаила Булгакова, 16 мая северянам представили пронзительную историю «Таня», а 17 мая — комедию Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной». Все постановки объединяет высокий профессионализм труппы и трепетное отношение к классике.

Напомним, поддержка театрального искусства — важное направление народной программы «На Севере — жить!».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных хореографических и хоровых коллективов, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца). В 2022 году во Всероссийский гастрольно-концертный план были включены творческие коллективы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Организатор гастролей — «РОСКОНЦЕРТ».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567756/#&gid=1&pid=4

