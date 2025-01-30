«Большие гастроли» в Мурманске: в марте заполярных зрителей ждёт трёхдневный праздник балета

С 20 по 24 марта в Мурманске пройдут «Большие гастроли» Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Мероприятие организовано федеральным центром «Росконцерт» в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ.

Впервые на сцене Мурманского областного театра кукол зрители увидят балетные спектакли. Программа гастролей посвящена 80-летию Великой Победы и приурочена к 60-летию Театра имени Н.И. Сац, которое будет отмечаться в 2025 году. В честь юбилея коллектив Детского музыкального театра подготовил для заполярных зрителей трёхдневный праздник балета. В программе — авторский концерт-спектакль Кирилла Симонова «Гала-балет» (6+), а также балеты «Шерлок Холмс» (12+) и «Стойкий оловянный солдатик» (6+).

21 марта «Большие гастроли» откроет праздничный вечер «Гала-балет», где зрители увидят фрагменты известных балетных постановок на музыку великих композиторов. 22 марта северян ждёт детектив-балет «Шерлок Холмс», созданный по произведениям Артура Конан Дойла. 23 марта гастроли завершатся балетом «Стойкий оловянный солдатик» (6+), в котором зрителей ждут уникальные декорации — от движущейся рыбы, выпускающей пузыри, до гигантских троллей, выпрыгивающих из сундука.

Весенний визит Театра имени Н.И. Сац в Мурманск станет третьим в рамках программы «Большие гастроли» и четвёртым за всю историю сотрудничества с областным театром кукол. Афиша и информация о продаже билетов будут размещены на официальном сайте областного театра.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, проведение на площадках региона таких масштабных культурных событий, как «Большие гастроли», стало возможным в том числе благодаря реализации стратегического плана «На Севере – жить». За последние пять лет в рамках плана правительство Мурманской области провело модернизацию и капитальный ремонт ряда областных и муниципальных учреждений культуры, создавая новые пространства для творчества и досуга. Одним из ярких примеров успешной реализации плана стало улучшение материально-технической базы Мурманского областного театра кукол.

Фото (архив Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Наталии Сац): https://gov-murman.ru/info/news/