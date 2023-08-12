Большие гастроли: заполярные театры откроют сезон яркими премьерами и необычными постановками

В сентябре начнётся новый творческий сезон в театрах Кольского Заполярья. Зрителей ждут премьеры и постановки не только областных трупп, но и известных российских коллективов.

Так, сезон в областном драматическом театре официально откроется 22 сентября премьерным спектаклем «Волки и овцы» по мотивам пьесы Островского. Впервые эта постановка была представлена в июне и завершила предыдущий сезон. А 30 сентября на малой сцене театра покажут еще одну премьеру – спектакль «Спасите Лёньку». Перед официальным началом сезона с 15 по 17 сентября на сцене драмтеатра покажут спектакли Российского государственного академического театра им. Фёдора Волкова. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» артисты из Ярославля представят зрителям «Весы» Евгения Гришковца, «Калину красную» по мотивам фильма Василия Шукшина и «Неаполитанские каникулы» по пьесе итальянского классика драматургии Эдуардо Скарпетта.

Благодаря стартовавшей в 2014 году программе Минкультуры РФ «Большие гастроли» зрители по всей стране могут познакомиться с лучшими постановками отечественных театров.

Мурманский областной театр кукол участвует в федеральной программе «Большие гастроли» с 2017 года. За это время спектакли театра состоялись в Крыму, Нижегородской области, Республике Коми и Костроме, а этой осенью их ждут маленькие зрители Алтая.

В Мурманск, в свою очередь, отправится коллектив Алтайского государственного театра кукол «Сказка». С 22 по 24 сентября на заполярной сцене покажут постановки «Денискины рассказы», «Легенда о добром Л» и «Жихарка».

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, в рамках государственной программы Мурманской области «Культура» в конце сентября этого года в Кольское Заполярье на гастроли приедет Санкт-Петербургский театр марионеток им. Е.С. Деммени – первый в России профессиональный театр кукол. Театр привезет в Мурманск спектакли «Дракон и золотая черепаха», «Куклы и клоуны» и «Айболит».

Фото: https://gov-murman.ru