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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.26 14:00

Большие города - большие зарплаты: лучшие вакансии июля 2026 года

Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения июля.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей и квалифицированных рабочих на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Воронежа.

Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы и Санкт-Петербурга.

В Москве в топ вошла вакансия начальника проектного отдела, в Санкт-Петербурге — начальника отдела сетевого администрирования, в Казани — руководителя IT-проектов, в Нижнем Новгороде — начальника логистического центра.

Москва

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации

от 350 000 рублей

2

Врач стоматолог-хирург

от 350 000 рублей

3

Начальник проектного отдела

300 000 — 500 000 рублей

4

Врач ультразвуковой диагностики

300 000 — 500 000 рублей

5

Руководитель отдела продаж

300 000 — 400 000 рублей

6

Водитель (категория Е)

250 000 — 285 000 рублей

7

Менеджер по продажам (автомобили)

от 250 000 рублей

8

Инженер-программист

от 250 000 рублей

9

Врач стоматолог-терапевт

от 250 000 рублей

10

Главный бухгалтер

250 000 рублей


Санкт-Петербург

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Водитель (категория Е)

от 220 000 рублей

2

Backend-разработчик

от 200 000 рублей

3

Врач травматолог-ортопед

от 190 000 рублей

4

Врач-сосудистый хирург

от 180 000 рублей

5

Заведующий отделением инструментальных методов диагностики

от 175 000 рублей

6

Врач ультразвуковой диагностики

от 170 000 рублей

7

Начальник отдела сетевого администрирования

170 000 рублей

8

Главный механик

от 166 000 рублей

9

Ведущий инженер-проектировщик (водоснабжение и канализация)

160 000 — 190 000 рублей

10

Водитель самосвала (категория С)

156 000 — 217 000 рублей

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