Большие города - большие зарплаты: лучшие вакансии июля 2026 года

Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения июля.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей и квалифицированных рабочих на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Воронежа.

Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы и Санкт-Петербурга.

В Москве в топ вошла вакансия начальника проектного отдела, в Санкт-Петербурге — начальника отдела сетевого администрирования, в Казани — руководителя IT-проектов, в Нижнем Новгороде — начальника логистического центра.

Москва



Санкт-Петербург