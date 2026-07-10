Большие города - большие зарплаты: лучшие вакансии июля 2026 года
Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения июля.
В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.
В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.
Вакансии водителей и квалифицированных рабочих на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Воронежа.
Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы и Санкт-Петербурга.
В Москве в топ вошла вакансия начальника проектного отдела, в Санкт-Петербурге — начальника отдела сетевого администрирования, в Казани — руководителя IT-проектов, в Нижнем Новгороде — начальника логистического центра.
Москва
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 350 000 рублей
|
2
|
от 350 000 рублей
|
3
|
300 000 — 500 000 рублей
|
4
|
300 000 — 500 000 рублей
|
5
|
300 000 — 400 000 рублей
|
6
|
250 000 — 285 000 рублей
|
7
|
от 250 000 рублей
|
8
|
от 250 000 рублей
|
9
|
от 250 000 рублей
|
10
|
250 000 рублей
Санкт-Петербург
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 220 000 рублей
|
2
|
от 200 000 рублей
|
3
|
от 190 000 рублей
|
4
|
от 180 000 рублей
|
5
|
от 175 000 рублей
|
6
|
от 170 000 рублей
|
7
|
170 000 рублей
|
8
|
от 166 000 рублей
|
9
|
160 000 — 190 000 рублей
|
10
|
156 000 — 217 000 рублей