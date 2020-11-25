Большие изменения во дворе в старом дворе Мурманска

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера посетил двор по адресу ул. Самойловой, 12. В следующем году здесь будет выполнены работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2021 году жители получат отремонтированную проезжую часть, автопарковку, урны, скамейки, а также улучшенную систему освещения. Особым пожеланием жильцов стал сетчатый забор с калиткой, отделяющий зону отдыха от проезжей части.

Стоит отметить, что двор расположен в центре города, поэтому рядом расположено множество торговых точек. Постоянный поток транспорта, а также переполненность мусорных контейнеров доставляют неудобства местным жителям. Проектом капитального ремонта предусмотрено расширение места для сбора мусора, а также будет дополнительно проработана возможность сделать эту территорию закрытой.

– Чувствуется, что жители этого двора – настоящие хозяева, у них много идей, как благоустроить придомовую территорию, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – То, что этот двор будет отремонтирован в следующем году, стало возможным благодаря их активной позиции.