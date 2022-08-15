Большие потери несут националисты ВСУ и их пособники - боевики из Польши и Германии

В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожены более 260 националистов.

Министерство обороны Российской Федерации сегодня опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает function.mil.ru, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточным оружием ВКС России поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожены свыше 100 и ранены более 50 боевиков из Польши, а также Германии.

В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведено из строя две тяговые электроподстанции.

В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов.

В районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70 процентов личного состава третьего батальона данного соединения.

В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье Донецкой Народной Республики ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожены более 260 националистов.

На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50 процентов личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артёмовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, в городе Николаев и Великомихайловка Днепропетровской области.

Уничтожено: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населённых пунктов Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области.

В рамках контрбатарейной борьбы поражён взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска Донецкой Народной Республики. Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре артиллерийских взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артемовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новосёлка, Крестище Донецкой Народной Республики и Новоалександровка Херсонской области. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Марьинка Донецкой Народной Республики, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области. Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики».

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