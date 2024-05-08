«Большие семейные выходные»: учреждения культуры Кольского Заполярья готовятся к мероприятиям в рамках Года семьи

11 и 12 мая в областных и муниципальных учреждениях культуры пройдут мероприятия, приуроченные к Году семьи. Для северян пройдут концерты, спектакли, кинопросмотры и прочие познавательные и развлекательные мероприятия в библиотеках, дворцах культуры, музеях, театрах и других культурных пространствах.

Областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает юных любителей чтения и их родителей 12 мая на семейный праздник «Мама бабушке сказала, брата папа научил». На мероприятии гости познакомятся с историей праздника, примут участие в различных играх и конкурсах. По окончании мероприятия всех участников ожидает праздничный стол. В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет серия концертов. 11 и 12 мая для гостей Дворца выступят коллективы ансамбля танца «Радость» из Мурманска и Молодежного театра «Ленинградский проспект» из Оленегорска. Для юных театралов артисты областного драматического театра представят свои постановки «Чиполлино» и «Иван-царевич и Серый волк».

Всего в рамках «Больших семейных выходных» пройдет более 80 мероприятий как в областном центре, так и в муниципалитетах. Например, в Ковдоре пройдет семейный кинопросмотр «Книга в кадре», в Мончегорске состоится презентация выставки семейных альбомов, а жителей Кировска ждет Семейный книжный баттл «Книжная карусель».

Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно по ссылке, а также в госпабликах учреждений культуры и на портале «Наш Север».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Год семьи был определён указом Президента РФ Владимира Путина, с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей. В течение года программа Года семьи охватывает 89 субъектов России и рассчитана на взрослых и детей всех возрастов.

Фото: https://gov-murman.ru