Большинство компаний повышало зарплаты в течение 2023 года, каждая вторая планирует повышение в ближайшее время

8 из 10 работодателей пересматривали зарплаты в течение последнего года, каждая вторая компания повысит или индексирует оклады в ближайшее время. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

На повышение заработка в 2024 году надеется каждый второй работающий (49%). Чем моложе россияне, тем больше они ждут пересмотра зарплат. На повышение чаще надеются те, кто зарабатывает больше. Число ожидающих пересмотра окладов в 2024 году — самое высокое за последнее 4 года.

Между тем 47% представителей компаний говорят, что работодатели уже производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой третьей организации оклады пересматривали от полугода до года назад (32%).

Таким образом, 8 из 10 работодателей увеличили зарплаты персонала в 2023 году, однако и новое повышение не за горами: каждый второй эйчар утверждает, что их компания планирует процедуру пересмотра окладов в ближайшее время.

Время проведения опроса: 10—24 ноября 2023 года.