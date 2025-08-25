Большинство обращений, которые поступают через Платформу обратной связи от северян, рассматривается в ускоренном порядке

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, основная доля сообщений, направленных жителями Мурманской области через Платформу обратной связи (ПОС), решается в десятидневный срок благодаря применению системы ускоренного рассмотрения («фаст-трек»).

«В течение года число сообщений, обработанных в сокращенные сроки, увеличилось почти в два раза. За семь месяцев 2025 года жители региона направили через Платформу обратной связи 34 410 сообщений, 90% из них отработаны в ускоренном порядке. Для сравнения, за тот же временной отрезок предыдущего года получено 18956 сообщений, из которых ускоренно был обработан 81%», – сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Хотя число поступивших сообщений заметно увеличилось – на 55% по сравнению с показателями 2024 года (34410 против 18956), среднее время обработки обычных обращений остаётся коротким.

«В 2025 году средний срок ответа через ПОС в регионе составляет всего восемь дней, в сравнении с 2024 годом этот показатель улучшился на четыре часа. Такой результат стал возможен благодаря эффективной организации рабочего процесса в структурах органов власти, муниципальных администрациях и организациях. Практически в каждом ведомстве есть ответственные сотрудники, работающие в данной системе», – отметила министр.

По состоянию на 1 августа обработано более 99% обращений северян, поступивших через Платформу обратной связи в 2025 году.

Задать свой вопрос или сообщить о проблеме можно любым удобным способом: через портал «Госуслуги»; через специальный виджет, размещенный на сайтах органов власти и местного самоуправления, а также в их сообществах в социальных сетях; через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Напомним, Платформа обратной связи реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.